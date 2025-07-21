台湾では、参議院選挙の結果をめぐって研究者が集まり、自民党の大敗や参政党の躍進について分析しました。【映像】「日本研究学会」大学教授ら、自民党の敗因などを議論台北市では21日に「日本研究学会」の大学教授らが、自民党の敗因などを議論しました。消費減税や米の価格などの争点で、有権者が政権に満足していないことを挙げる一方、「与党は過半数を失ったものの、議席数は予想よりも良かった」「1人区で野党が候補