MLB¸ø¼°¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËMLB¸ø¼°¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎËÜµòÃÏµå¾ìÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Á´¿È¤ò¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸åÈ¾Àï½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³MVP¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£32ËÜÎÝÂÇ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.605¡¢OPS