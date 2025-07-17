¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦King &Prince±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¤Î¡È¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¡É¤ò7·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹õ¤Å¤¯¤á¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Çµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ä¡×±ÊÀ¥Î÷¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¡È¥¢¥Ä¥¢¥ÄÅ´ÈÄ¾Æ¤­¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¡ÉÆ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¾å½Ü¤ÎÌë¡¢±ÊÀ¥¤ÈÉÍÊÕ¤Ï¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤­²°¤ò´Ý¤´¤ÈÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢Ä¶¸·²üÂÖÀª¤Î¤Ê¤«¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿©»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥§¥Õ¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Ê