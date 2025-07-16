¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ØAnime Expo 2025¡Ù¤Ë¡¢Ç­Ç­Ìò¡¢ÍªÌÚÊË¤È»Ò¿é¡¿Ï°ÍöÌò¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×4000ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¸åµÜÆæ²ò¤­¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Æü¸þ²Æ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§¤·¤Î¤È¤¦¤³¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼Ê¸¸Ë¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹´©¡Ë¡£2025Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷