Éèµ×Â¼À»¤¬¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¾¾²¬çýÍ¥¤¬Âç¶½Ê³Éèµ×Â¼À»¡¦¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¥âーÌ¼¡£Æ±´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë Éèµ×Â¼¤È¾ä»Õ¤Ï¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î9´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Æ±´ü¡£Éèµ×Â¼¤Ï¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¾ä»Õ¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥­¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¡£Â´¶È¸å¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ Éèµ×Â¼