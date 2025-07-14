¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤ÊÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢14Æü¸á¸å¤«¤éÅìµþÂç³ØÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¿´Â¡¤ÎÉé²Ù¤òÏÂ¤é¤²¤ë¿·¤¿¤ÊÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢14Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢ÅìÂçÉÂ±¡¤Ë¸¡ººÆþ±¡¤·¡¢¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î´§Æ°Ì®¤«¤é¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¾É¸õÀ­¿´¶Úµõ·ì¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»°ÀíÊÛÊÄº¿