´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¤È¤Î½éÀï¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°42°Ì¤ÎÂæÏÑ¤Ï¡¢13Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ë¤â2-4¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØKyunghyang Shinmun¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀï¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Îµ­¼Ô¤¬Â¿¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½È¯Å¸¤Ç¤­¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹ñºÝÂç