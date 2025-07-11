大分市の公園管理業務をめぐる入札妨害事件を受け、市は起訴された業者を12日から最長で1年間指名停止としました。 【写真を見る】大分市の入札妨害事件市が造園業者を最長で1年間指名停止 大分市が発注した公園管理業務をめぐる入札妨害事件では、元市議会議員の山本卓矢被告（45）と、造園会社「新名緑化」の社長・新名公明被告（58）が7月8日に起訴されています。 これを受けて市は、「新名緑化」に対して12日から1年間、