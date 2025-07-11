大谷は7月に2本塁打の一方で打率.188MLB公式サイトは10日（日本時間11日）、最新の「打者パワーランキング」を発表。ドジャース大谷翔平投手は前回の3位から4位に後退。ナ・リーグではメッツのフアン・ソト外野手が2位でトップに立った。同ランキングはシーズン全体の成績に加え、直近の活躍に重点を置いて評価されている。大谷は今季31本塁打でリーグ1位の一方、7月は9試合で2本塁打、打率.188とやや調子を落としたことがマ