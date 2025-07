ミッキー&フレンズとKing & Prince の夢のコラボレーションの軌跡を収めたスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、ディズニープラスにて8月1日(金)より世界同時独占配信されることが決定、予告編が公開された。>>>サプライズ登場のミッキーマウスとKing & Princeをチェック!(写真3点)2028年にスクリーンデビュー100周年を迎えるミッキーマウスが、100周年に向けたキックオフとし