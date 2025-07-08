¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¸¶ÅÀÂç·¿ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÚÂç·¿ÌÈµö¡¢¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÛÂè3¾Ï¡§Ìµ»ö¹ç³Ê¡ª¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê½¤¹ÔÃæ¡Ë¹õÌÚÈþ¼î¤ÎÄ©Àï¡Ë¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¡ØÁá¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤¹¡¶¥×¥é¥¶¤È¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éÁ´28Ëç¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤¤¤¹¡¶¥×¥é¥¶¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁÏ¶È80¼þ