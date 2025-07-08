ÍûÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬60¡ó´Ú¹ñ¤ÇÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ1¥«·îÍ¾¤ê¡£À¤ÏÀ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´Ú¹ñ¼Ò²ñÀ¤ÏÀ¸¦µæ½ê¡ÊKSOI¡Ë¤¬2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¹ñÀ¯±¿±ÄÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬60¡ó¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÆÃ¤ËÃæÆ»ÁØ¤«¤é¤Î¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤¬65¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î³ô²Á¤¬Âç¤­¤¯¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á·ÐºÑ²óÉü¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SNS¤ò¸«¤ë¤È¡È¥«¥Í¤¬¤é¤ß¡É¤Ç¤È¤ê¤ï¤±À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ