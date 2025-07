デジタル音楽配信サービスのSpotify上で、月間リスナー100万人超を獲得したAIバンド「The Velvet Sundown」が注目を集めています。このThe Velvet Sundownの公式を装った偽のXアカウントが、メディアに対してデマを吹聴していたことが明らかになりました。Velvet Sundown 'Spokesperson' Says He Was A Hoaxerhttps://www.rollingstone.com/music/music-features/ai-band-velvet-sundown-spokesperson-hoax-1235378542/Velvet Sund