¡Á¥í¡¼¥½¥ó¡¦Í­ÎÁ¼ÖÃæÇñ¼Â»Ü¤«¡©¡Á¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¼ÖÃæÇñ¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥È¥¤¥ì¤¬»È¤¨¤Æ¡¢¥´¥ß¤â½Ð¤»¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤â¤È¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬2025Ç¯7·î6Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®SA¤Ç¡Ö2000±ß¤Ç¿²¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡ËËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊóÆ»¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï1Âæ¤¢¤¿¤ê£²¥Þ¥¹»È¤¨¤Æ¡¢