½ë¤¤µ¨Àá¡¢È±·¿¤Ï¶ßÂ­¤ò¤¹¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹¡ª½÷À­¤ÎÈ±¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ø¥¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¦º´Æ£Í§Èþ¡Ê¤µ¤È¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¿Íµ¤¥Ø¥¢¥µ¥í¥óMINX¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦È¬ÌÚ²Ö»Ò¡ÊÈ¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤É¤¦ÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶ßÂ­¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÎÃ¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¤µ¤È¤æ¤ß¡§½ë¤¤Æü¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤É¤ó¤Ê