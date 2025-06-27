大分県豊後高田市にある高田高校そば部が「全国高校生そば打ち選手権」（通称・そば打ち甲子園）に向けて練習に励んでいます。部員たちは、先輩の記録を超える頂点をめざし、熱い夏に挑みます。 【写真を見る】高田高校そば部 「そば打ち甲子園」に挑む部員たちの夏、めざすは頂点 高田高校そば部は、地元の特産品を全国にPRしようと2017年に結成されました。部員数は16人、全員がそば打ちの段位取得者です。 キャプテン早田