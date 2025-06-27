2023Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖReborn¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¶ÌÃÖÀ®¼Â¤¬¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅöÆü¤Î6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦1000 CLUB¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¡ØNami Tamaki LIVE 2025 -SUPER DUPER BIRTHDAY-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤­Ï¢¤ì¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹­¤²¤Ê¤¬¤é¡¢10Âå¤Î»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡¢¶ÌÃÖ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Øµ¡Æ°