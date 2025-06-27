公益社団法人食品容器環境美化協会の2025年度の事業計画が固まった。24年度で環境美化教育優良校等表彰が四半世紀を迎えたことを踏まえ、25周年の記念動画を作成し、表彰申請の掘り起こしを行う。また、AIを活用し優良校表彰事業をデータ分析して公表。これらを環境学会で報告するとともにプレスリリースを発表する。データ分析は、AIテキストマイニングを活用。この分析により協会では「理論と実践が一体となった教育モデルが構築