人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と、元婚約者との間の「結婚詐欺トラブル」騒動が収束しない。（敬称略） 三山は、“極秘婚約”していた、元婚約者で人気YouTuberの「Rちゃん」こと大野茜里（28）に、総額1億円以上を貢がせていた“いただき男子”だったと「週刊文春」に4月に報じられていた。 三山は、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」のヒロイン役の好演で知られる女優の趣里（34）と結