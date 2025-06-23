3¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤µ¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ²È¤Î¿Àºê·Ã¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡Ë¡£Æü¤´¤í¤«¤éÌÜ¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤òÏ«¤ï¤ë¥±¥¢¤Î»ÅÊý¤äÌÜ¤Î·ò¹¯¾õ¶·¤òÀ°¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡¢ÌµÍý¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¥³¥¹¥áÎ¢¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤ÎÀâÌÀÊ¸¡£¹õÃÏ¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÊ¸»ú¤Ê¤ó¤«¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¡ª¤È¤¯¤ËÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È»ë³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·