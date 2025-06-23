AppleがAI検索エンジンの「Perplexity」を提供するAIスタートアップ・Perplexity AIの買収を検討しているとBloombergが報じました。Apple Debates a Deal With Perplexity in Pursuit of AI Talent - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/apple-executives-have-held-internal-talks-about-buying-ai-startup-perplexityApple is reportedly considering the acquisition of Perplexity AIhttps://www.en
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