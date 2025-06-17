¡ØBLEACH¡Ù¹õºê°ì¸îÌò¤Î¿¹ÅÄÀ®°ì¤¬¡Ö¹õ´½¡×¤ò±Ó¾§¡¡¡ÖBLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡ¡×¤¬ÃÓÂÞ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¡¡ØBLEACH¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡ¡×¤¬6·î13Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤ÆSNSÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âTV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¹õºê°ì¸îÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦¿¹ÅÄÀ®°ì»á¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¹õ´½¡×¤ò±Ó¾§¤¹¤ë¿¹ÅÄÀ®°ì
¡¡¡ÖBLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡ¡×¤Ï¡ØBLEACH¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤äÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÃÓÂÞ¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¤Ç¤ÏÄÌ¤ê¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë222Ëç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬ÀÜÃÏ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÓÂÞÁ´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç°ì¸î¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ÍõÀ÷ÁÚ±¦²ð¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ»¡Ö¹õ´½¡×¤Î±Ó¾§¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤À¡£
¡¡¡Ö¹õ´½¡×¤Ï¡ÖÕùº²³¦ÊÓ¡×¤ä¡ÖÇËÌÌÊÓ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÇËÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÃæ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¡¦Ç§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ëµ»¡£ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ÎÃæ±û¤Ë¤ÏÌµ´Ö¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°¦À÷¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ø»Ò¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¹õ´½¡×¤Î±Ó¾§¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¸¸À¤¬²Ò¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹õ´½¡×¤Î´°Á´±Ó¾§¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤ò¹õºê°ì¸î¤ÎÀ¼Í¥¡¦¿¹ÅÄÀ®°ì»á¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¸î¤ÎÀ¼¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¹õ´½¤Ï¼Â¤Ë¿·Á¯¤À¡£
¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¿¹ÅÄ»á¤Î¤Û¤«¡¢µ×ÊÝÂÓ¿Í»á¤È¤Î¶¦±é¤ä¡ØBLEACH¡Ù´ØÏ¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤È¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¾¾ß·¥Í¥»á¤â¹õ´½±Ó¾§¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤Î¤Û¤«¹õ´½±Ó¾§¤ò³Ú¤·¤àÍè¾ì¼Ô¤Î»Ñ¤â¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡Ö¹õ´½¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´±Ó¾§¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â´°Á´±Ó¾§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡ¡×Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ²ñ¾ì¤Ï7·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¡ØBLEACH¡Ù¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¦À÷¤ä¡Ö¹õ´½¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À
¡ÊÊ¸=²ÃÆ£¤«¤Å¤¡Ë