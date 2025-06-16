アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのメインPV第2弾が公開に！EDテーマはgo！go！vanillasの『ダンデライオン』に決定、能登麻美子、日野聡ら豪華声優陣が追加キャストとして発表された。☆PVカットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真21点）＞＞＞『SAKAMOTO DAYS』は、累計発行部数700万部突破、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で2020年から連載中、鈴木祐斗による同名大人気漫画作品。元・伝説の殺し屋である坂本太