柔道の世界選手権（ブダペスト）女子５２キロ級で５度目の優勝を果たした阿部詩（パーク２４）が１６日、羽田空港に帰国。昨夏のパリ五輪の２回戦では涙の敗戦となったが、世界女王に返り咲き「なかなか先の見えない時期もあったんですが、それを乗り越えてもう一度世界一になれたのは、本当にたくさんの方々のおかげ」と話した。決勝では、パリ五輪銀メダルのディストリア・クラスニチ（コソボ）と戦った。残り５７秒で、豪快