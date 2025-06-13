◇プロ野球イースタン・リーグ 楽天 3-0 ロッテ(13日、ロッテ浦和)ロッテの荻野貴司選手が、2軍戦で実戦復帰を果たしました。プロ16年目を迎えるチーム最年長の39歳・荻野選手は、右膝痛などで開幕から出遅れファームの試合にも未出場。しかし13日の2軍楽天戦で実戦復帰を迎えました。荻野選手は「3番・DH」でスタメン出場すると、初回の第1打席で対する楽天の先発・早川隆久投手の2球目のストレートを放ち、ライトフライとしまし