¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬9Æü¡¢TOKYOMX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¸ª½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸ª½ñ¤òµ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¸ª½ñÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤â¸ª½ñ¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ°Î¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¤ÎËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤«¤é¤¹¤ë¤È¡£