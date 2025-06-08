レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、プレミアリーグへの移籍を検討しているようだ。ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在24歳の久保はバルセロナの下部組織やFC東京、横浜F・マリノスでプレーした後、2019年7月にレアル・マドリードへ加入した。その後はマジョルカやビジャレアル、ヘタフェなどへのレンタル移籍を経て、2022年7月にレアル・ソシエダに完全移籍。主力として活躍しており、ここま