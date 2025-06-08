鶏がらベースのこってりラーメンでお馴染み、全国209店舗（2025年6月6日時点）を展開するラーメンチェーン「天下一品」（通称「天一」）が、6月末に大量閉店することが大きな注目を集めている。新宿西口店、池袋西口店、川崎店など、首都圏の繁華街にある10店舗を閉店することになり、気軽に天下一品に足を運ぶことが難しくなりそうだ。国内飲食店全体の競争激化、都市部の賃料上昇、飲食業界のスタッフ不足、原材料費の高騰な