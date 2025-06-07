サンコー株式会社は、「10インチモニター搭載メカニカルキーボード」を発売した。サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで購入することができる。本製品は、10インチ高画質モニターを搭載したメカニカルキーボード。USB3.0で接続するだけで使える簡単接続設計だ。幅約32cm×奥行約14cmのスペースがあれば設置ができる。キーボードとモニターが一体になっているため、最小限のスペースで作業環境を構築できる