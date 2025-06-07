フォルクスワーゲン ジャパンは6月5日、「フォルクスワーゲン ブランド エキシビション」を開催すると発表した。このイベントでは、「ワーゲンバス」の名で愛されるタイプ2のDNAを受け継いだ、フォルクスワーゲン初のフル電動ミニバン「ID. Buzz」の日本仕様のお披露目とともに、同社の注目モデルを展示する。2025年6月21～22日の東京を皮切りに、7月4～5日は大阪、7月12～13日は愛知で