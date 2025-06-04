YouTuberの「Rちゃん」が2025年6月3日、人気YouTuberの「かの／カノックスター」さんのチャンネルに出演し、交際トラブル報道が波紋を広げているダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝さんに関する思いを明かした。RYOKIは婚約破棄トラブル発覚で「独立」RちゃんとRYOKIさんをめぐっては、4月24日に婚約破棄トラブルが「週刊文春」で報じられた。文春では、Rちゃんと婚約したRYOKIさんが、毎月200万円の小遣い