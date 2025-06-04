デイキャンプやソロキャンプでちょっと迷うのがクーラーボックスの選択。あくまで性能を重視するなら選ぶべきはハードタイプだけど、大きくかさばるのが難点。扱いやすさで選べばソフトタイプに軍配が上がるけど、気温が上がるこれからの季節は保冷力が不安…。そんなジレンマを一発で解消してくれそうなのが、スノーピークの新作「システムクーラー インナー19」（2万4200円）。手軽なソフトタイプながら抜群の保冷性能を発揮、1