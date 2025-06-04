6月4日は「虫の日」です。「む（6）し（4）」と読む語呂合わせから、解剖学者の養老孟司さんが制定し、一般社団法人・日本記念日協会により認定、登録されました。インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」が、「最強の虫」ランキングの結果を紹介しています。今回のランキングは、2025年6月3日時点で1321票をもとに作成されたものです。2位は「殺傷能力とタフさが群を抜