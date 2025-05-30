アパレルブランド「ジーユー」は5月30日、公式サイトにて「ちいかわ」とのコラボレーションアイテムについてのお知らせを掲載。発売当日から品薄となっていた一部アイテムを、6月2日よりオンラインストアで予約販売することを発表しました。予約販売の対象は全11品目で、5月23日の発売時に即品薄となった「ソックス」や「ポーチセットバッグ」も含まれます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】予約受付期間は6