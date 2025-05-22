BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡ËLISA¡Ê¥ê¥µ¡¢28¡Ë¤¬¡¢Ç®°¦Àâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÀÌÛ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿¸ø³«¥Ç¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¤Ï21Æü¡ÖºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤ÓÂª¤¨¤é¤ì¤¿LISA¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢¤Î³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏLISA¤È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡¦¥â¥¨¥Ø¥Í¥·¡¼¡ÊLVMH¡Ë