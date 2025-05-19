サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB充電器 PD 充電器 1ポート最大67W 合計65W 3ポート Type-C×3 GaN採用 超小型 折りたたみ式プラグ 急速充電 スマホ タブレット PSE適合商品「700-AC046」を発売した。■ノートPCも急速充電！最大67Wの高出力対応USB Power Delivery規格に対応し、1ポート使用時は最大67Wの高出力を実現した。一般的なノートパソコンはもちろん、タブレットやスマートフ