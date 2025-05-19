µÆÃÓÍºÀ±¤«¤é2°ÂÂÇ¡Äº£µ¨3°ÂÂÇ¤Ï7ÅÙÌÜ¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 6¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢8»î¹ç¤Ö¤êº£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï»î¹ç½ªÎ»¸å15Ê¬¸å¤Ëµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²Ö´¬Åì¹â¤ÎÀèÇÚ¡¢µÆ