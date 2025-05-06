[5.6 J3Âè12Àá](²­Æì¸©Î¦)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:Â­Î©Àµµ±<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÎ°µå]ÀèÈ¯GK 16 º´Æ£µ×ÌïDF 3 µÆÃÏæûÂÀDF 14 ÎëÌÚ½çÌéDF 15 ¹ÓÌÚÎËÂÀDF 28 ÄÅÇÆ¼Â¼ùMF 7 ÌÐÌÚ½ÙÍ¤MF 17 ±ÊÄ¹Âë¸×MF 18 Ê¿¾¾¾ºMF 24 º´Æ£Í´ÂÀMF 89 ¹âÌÚÂçÊåFW 39 °Ã¸¶ÆÆ¿Í¹µ¤¨GK 21 ¹â»³¼®À¸DF 22 ÂçÏÂÍ¥ÄÐDF 37 ¸åÆ£ÅÄÏËµ±MF 8 ´äÞ¼ÎÉÂÀMF 13 ´äËÜæÆMF 20 ±Ê°æñ¥ÂÀMF 32 À®ÅÄ°ÂÎ¤FW 19 º´Æ£Ì¤Í¦FW 47 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥­´ÆÆÄÊ¿ÀîÃéÎ¼[¼¯»ùÅç¥æ