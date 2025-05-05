◇ 水市場は過去最高を更新ミネラルウォーター市場規模が過去最高となっている。2024年(1〜12月)の国内生産量･輸入量合計は約515万klで前年比103.1%、販売金額も4906億円で前年比113.1%と大きく伸びており(日本ミネラルウォーター協会調べ)、生活必需品としての存在感をさらに高めている。好調の要因は、猛暑による水分補給ニーズや災害備蓄需要に加え、無味･無臭で常温でも飲みやすい特性への再評価だ。価格が手ごろで、余計な成