¼Â¶È²È¤ÎÍ¿ÂôÍã»á¤¬2025Ç¯5·î3Æü¡¢¶áÆüÃæ¤ËÎ¥º§¤¹¤ëÍ½Äê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡¦Áê¸¶ËãÈþ¤µ¤ó¤È¤ÎÄÌÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£30Æü¸ø³«¤ÎÆ°²è¤ÇÎ¥º§ÆÏ¤Ë¥µ¥¤¥óÍ¿Âô»á¤Ï18ÆüÌ¤ÌÀ¡¢X¤ËÄ¹Ê¸¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¥¿¥¤¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡Ø³Ð¤»¤¤ºÞ¡Ù¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¡¦ËãÈþ¤µ¤ó¤¬3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Í¿Âô»á¤ÈËãÈþ¤µ¤ó¤Ï16Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯12