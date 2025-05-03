¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¸ª¥Á¥é¥ê¢¡»³²¼Èþ·î¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ìºòÇ¯³«ºÅ¤Î¡ÖRakuten GirlsAward 2024 SPRING¡¿SUMMER¡×¤ËÂ³¤­¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»³²¼¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£½Õ