FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï2Æü¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á(¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¡¼¥Á)¤ÎÃæÌî²í¿Ã»á(28)¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÃæÌî»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢FCº£¼£¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸å¤ÏÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÉáµÚÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤«¤éÄ®ÅÄ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜ