¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£¥¿¥¤¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñ¼Ö¤¬Â¿¤¤¹ñ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë ¢£¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÃæ¹ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÅ¸¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿ ¢£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼Æâ¤ÇÎÌÈÎ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤ï¤±¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹Í¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀïÎ¬ Ãæ¹ñ°Ê³°¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃæ¹ñ¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤ë¹ñ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¿¥¤¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤Ï¥¿¥¤Á´ÅÚ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯