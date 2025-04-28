株式会社ファミリーマートは、新作フラッペ「ゴディバWチョコレートフラッペ」と「ゴディバストロベリーチョコレートフラッペ」を、4月29日に全国の店舗で発売する。価格はそれぞれ税込498円。発売にあわせ、俳優・八木莉可子さんを起用した新TVCM「ゴディバフラッペ」篇も全国で放映される。贅沢な味わいを前に、恍惚の表情を浮かべる八木さんの演技が見どころだ。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】新作フラ