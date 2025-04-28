南アジアの空は、今まさに「ステルス戦闘機の導入競争」に突入しようとしています。インドより先にステルス戦闘機を配備しようとするパキスタン焦りとは。中国やトルコ、ロシアの思惑なども交錯している模様です。隣国インドの動向を常に注視するパキスタン南アジアにおける最も熟練した空軍の1つとして知られるパキスタン空軍。その戦力形成の背後には、長年にわたるインドとの地政学的対峙が厳然と横たわっています。とりわけ