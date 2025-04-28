“ゴキブリ・ネズミ混入”騒動を契機として、大手牛丼チェーン「すき家」は、24時間営業の取りやめなど大幅な改革に踏み切った。【写真】かつて石原さとみが出演していた「すき家」CMのワンシーン。他、「異物混入」がみられたすき家の味噌汁など発端となったのは、鳥取南吉方店のGoogleマップ上に投稿された〈味噌汁の中にねずみの死骸が混入していました〉という写真付きのクチコミだ。問題の画像がSNS上で拡散されるなか、「