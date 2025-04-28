女優・永野芽郁に、“日韓またぎのダブルスキャンダル”が飛び出した。【写真】ウルトラ素直！永野芽郁に頭を下げる江頭2:504月24日発売の『週刊文春』によると、相手は2人。1人は15歳年上で2人の子どもを持つ俳優・田中圭、もう1人は日曜劇場『キャスター』（TBS系）で共演中の韓国人俳優・キム・ムジュン。3者そろって“交際”については否定しているものの、清純派女優の“二股不倫”に、ネットは大きく揺れている。江頭2:5