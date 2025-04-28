定番の卵をはじめ、えび、かに、焼き豚……など、炒飯の具材のバリエーションは無限大。なかでも漬物を加えた炒飯はときどき無性に食べたくなる一品だ。超料理マニアな料理人・東山広樹氏に、漬物の存在感とうまみをしっかり出し切る究極の作り方を、3つのコツとともに教えてもらった。※本稿は書籍『マニアック家中華』を一部抜粋・編集したものです。（撮影：中村寛史）一、「漬物は調味料」と心得る漬物炒飯は中国でもメジャ