トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは27日、最新の世論調査でトランプ米大統領の支持率が39％だったと報じた。不支持は55％で、うち44％は「強い不支持」。トランプ政権は29日に発足から100日を迎えるが、同時期の評価としては1933〜45年に大統領を務めたフランクリン・ルーズベルトの3期目以降、歴代で最も低いと同紙は分析している。就任直後の今年2月時点のトランプ氏の支持率は4