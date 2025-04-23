¤¢¤ÎÇ®¶¸¤Î°ìÌë¤¬¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿US¡Ê¥¢¥¹¡Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î½éÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¡ØWe're Us! Live in Japan 2024¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü4·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£5·î¤Ë¤ÏºÆÍèÆü¤â¹µ¤¨¤ëÈà¤é¡£¥é¥¤¥Ö¤ÇÂÎ´¶¤¹¤Ù¤­¥Ð¥ó¥É¤Î¿¿²Á¡¢ËÜºî¤ÎÄ°¤­¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÓÌîÀ¯¼÷¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Û¤ÜÌµÌ¾¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnderground Renaissance¡Ù¤ò·È¤¨¤Æºò